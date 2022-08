Hamilton denkt aan toekomst: "Ik zal altijd positief zijn over welke coureur dan ook"

Lewis Hamilton is momenteel één van de meest ervaren coureurs van het veld. De zevenvoudig wereldkampioen is met zijn 37 jaar eveneens één van de oudste coureurs van het veld, alleen Fernando Alonso is ouder. Hamilton is zich zeer bewust van zijn toekomst en hij ziet dan ook al voor zich hoe hij dan voor de dag gaat komen.

Hamilton heeft tot en met eind volgend seizoen een contract bij het team van Mercedes. De Brit liet al eerder weten dat hij nog niet aan een pensioen wil denken maar de jaren beginnen te tellen. Niet veel Formule 1-coureurs blijven racen in de koningsklasse tot ver na hun veertigste, een enkele uitzondering daargelaten.

Hamilton weet in ieder geval wel hoe hij zich na zijn Formule 1-loopbaan zal gaan gedragen. Hij wil de sport in ieder geval niet de rug toedraaien, zo laat hij weten aan oud-coureur Heikki Kovalainen bij Viaplay: "Ik zal altijd met deze sport verbonden blijven. Ik zal altijd blijven kijken. Ik zal altijd iemand zijn die positief is over welke coureur dan ook, hoe goed of slecht de coureur ook is. Je weet hoe moeilijk het is om in de Formule 1 te beginnen. Je weet hoe slepend het kan zijn en hoe men steeds negatief over je is wanneer het goed gaat. Ik wil nooit een coureur zijn die dat doet."