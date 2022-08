Leclerc snapt niet dat coureurs fouten niet toegeven: "Altijd voordeel gezien van eerlijk zijn"

Charles Leclerc is dit seizoen de grote uitdager van wereldkampioenschapsleider Max Verstappen. De Monegaskische Ferrari-coureur kan het duel met Verstappen regelmatig aangaan maar zijn achterstand is wel zeer fors. Leclerc kreeg dit jaar veelvuldig te maken met betrouwbaarheidsproblemen en tactische fouten van het team. Hijzelf vergooide ook meermaals een goed resultaat.

Leclerc verspilde in Frankrijk een haast zekere zege door van de baan te schieten. De crash zorgde ervoor dat Verstappen de zege in zijn schoot kreeg geworpen en hierdoor zijn voorsprong kon uitbreiden. Het was niet de eerste pijnlijke fout van Leclerc in het huidige seizoen. Op het circuit van Imola spinde hij immers ook, al kon hij hierdoor de schade beperken.

Eerlijk zijn

In beide gevallen stak Leclerc na afloop zijn hand in eigen boezem. Het is iets wat Leclerc in het verleden wel vaker deed. Het is een bewuste keuze, zo laat hij weten aan de BBC: "Het maken van fouten hoort bij de ervaring. Het is onderdeel van het pad dat iedereen bewandeld. Het maakt niet uit wel werk je doet, vroeg of laat maak je een foutje. Iedereen reageert op een andere manier. Dit is mijn manier van reageren. Ik heb altijd het voordeel ingezien van eerlijk zijn met jezelf en het als een groeipunt zien."

Wind

Leclerc ziet dat niet elke coureur hetzelfde reageert op een foutje. Het komt immers regelmatig toe dat coureurs hun eigen fouten niet toegeven en de schuld geven aan bijvoorbeeld de weersomstandigheden. Leclerc snapt dat niet: "Ik zie het punt er niet van. Soms is voor iedereen heel erg duidelijk dat de coureur de fout heeft gemaakt. Ik begrijp dan niet dat coureur proberen een excuses te vinden met de wind of iets dergelijks. Het kan soms gewoon gebeuren. Een op de tweehonderd crashes kan worden veroorzaakt door iets vreemds."