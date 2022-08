NS zet extra treinen in tijdens Grand Prix-weekend Zandvoort

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel middenin de zomerstop maar aan het einde van deze maand gaat het circus weer snel verder. Direct na de zomerstop staan immers de Belgische en de Nederlandse Grand Prix op het programma. Het raceweekend op het circuit van Zandvoort staat begin volgende maand op de planning en de voorbereidingen zijn in volle gang.

Alle kaarten voor het Nederlandse Grand Prix-weekend zijn uitverkocht en dat betekent dat het dorp in de Noord-Hollandse duinen wordt overspoeld met Formule 1-fans. Veel van de fans zullen naar het circuit afreizen per trein, de Nederlandse Spoorwegen zullen alles op alles gaan zetten om dit in goede banen te gaan leiden.

In tegenstelling tot de editie van vorig seizoen zijn er dit jaar geen coronabeperkingen voor het evenement. De NS gaat van 2 tot en met 4 september extra treinen inzetten. Op het traject Amsterdam Centraal-Leiden zal men tussen 08:00 en 22:00 extra treinen gaan inzetten. De bedoeling is dat er om de vijf minuten een trein vertrekt naar Zandvoort, de NS verwacht 10.000 reizigers per uur te verplaatsen. Om alles in goede banen te leiden worden er ruim 300 extra medewerkers ingezet.