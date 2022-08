Gasly trots op interesse van andere teams

De Formule 1-wereld bevindt zich momenteel midden in de zomerstop maar dat betekent niet dat er niets gebeurt. De rijdersmarkt is namelijk volop in beweging. De perikelen omtrent de Piastri-rel bij Alpine domineren het nieuws. Mocht Piastri zijn gelijk halen, dan moet Alpine snel opzoek naar een alternatief. De naam van Pierre Gasly gaar daarvoor rond.

Gasly verlengde eerder dit jaar zijn contract bij AlphaTauri met een jaar, ook in 2023 zal hij dus uitkomen voor het zusterteam van Red Bull Racing. Red Bull gaf eerder al aan dat Gasly niet kan vertrekken maar in de Formule 1 weet je het maar nooit. Gasly blijft op zijn beurt zeer rustig over de situatie.

Interesse

Gasly zelf denkt dat hij in de afgelopen veel sterker is geworden. De Fransman laat aan de Italiaanse tak van Motorsport.com weten dat hij zijn degradatie bij Red Bull als ommekeer ziet. Hij is trots op de interesse van andere teams: "Daar ben ik wel blij mee. Ik was er trots op dat ik in dat ene seizoen werd gepromoveerd naar Red Bull. Ze gaven mij een grote kans en ze zagen mijn potentieel. Als ik er nu aan terugdenk, dan vind ik dat ik zeker een meer completere coureur ben."

Ervaring

Gasly is van mening dat zijn ervaring bij AlphaTauri ervoor heeft gezorgd dat hij momenteel een veel betere coureur is geworden. De Fransman is momenteel veel sneller dan zijn teamgenoot Yuki Tsunoda: "Ik heb nu meer ervaring en ik ben beter geworden in het werken met het team. Ik weet exact wat ik wil van de auto en mijn feedback is veel duidelijker geworden. Je groeit en je leert."