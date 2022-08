Horner dankt aanstaande pensionado Vettel: "Hij was een enorm onderdeel van ons team"

Vlak voor de zomerstop maakte viervoudig wereldkampioen Sebastian Vettel bekend dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. De Duitse Aston Martin-coureur is sinds 2007 actief in de koningsklasse van de autosport en heeft een zeer succesvolle loopbaan achter de rug. Zijn grootste successen boekte hij in dienst van Red Bull Racing.

De combinatie Vettel en Red Bull was aan het begin van de jaren '10 van deze eeuw zeer succesvol. In 2010, 2011, 2012 en 2013 werd Vettel wereldkampioen en herschreef hij de geschiedenisboekjes. Vettel beleefde in 2014 een teleurstellend seizoen en trok daarna de Red Bull-deur achter zich dicht. Hij vertrok naar Ferrari maar dat werd nooit echt een gelukkig huwelijk.

Harde werker

Bij Red Bull Racing is men Vettel nog lang niet vergeten. Teambaas Christian Horner denkt met een goed gevoel terug aan zijn samenwerking met de Duitser. Tegenover Sky Sports bespreekt hij Vettels aanstaande pensioen dan ook met een positieve blik: "Aan de ene kant was het bericht van zijn pensionering jammer. Maar aan de andere kant, ik denk wel dat dit het juiste moment is voor hem. Hij was een enorm onderdeel van ons team, het was heel erg fijn om met hem te werken. Hij was enorm toegewijd en werkte hard in zijn jacht op performance. Hij is waarschijnlijk de hardst werkende coureur die ik heb ontmoet, hij is ook een hele aardige gozer."

Herinneringen

Vettels resultaten bij Red Bull waren zeer bijzonder en dominant. Vettel was bij Red Bull vaak onverslaanbaar of hij vocht zich vanuit geslagen positie terug naar boven. Horner heeft dan ook alleen maar goede herinneringen aan deze tijd: "We hebben zoveel speciale momenten gehad met die vier wereldtitels. Er waren dagen dat hij echt een klasse apart was. Wat hij heeft bereikt was echt buitengewoon. Ik wens hem dan ook het beste voor de toekomst."