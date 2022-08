Ben Sulayem hint op afronding nieuw motorreglement

In de Formule 1 is momenteel veel te doen over de aanstaande nieuwe motorreglementen. In 2026 moeten deze regels in gaan en de regelgeving heeft de interesse gewekt van Volkswagen Group-merken Porsche en Audi. De aankondiging van het nieuwe motorreglement wordt echter telkens uitgesteld, nu lijkt er schot in de zaak te zitten.

FIA-president Mohammed Ben Sulayem plaatste gisteravond namelijk een zeer opvallend bericht op Twitter. Ben Sulayem liet weten dat er in de afgelopen achttien maanden hard is gewerkt aan de nieuwe Power Unit-regels voor 2026. Volgens de FIA-president zijn de nieuwe regels nu ter overweging naar het World Motor Sport Council (WMSC) gestuurd. Eveneens hint Ben Sulayem in zijn bericht op de komst van Audi en Porsche.

Ben Sulayem sluit zijn bericht namelijk af met een opvallend bericht. Volgens de voormalig rallyrijder zorgt het harde werk namelijk voor bijkomende voordelen: "Ik ben trots op hun werk wat ruimte geeft voor nieuwe deelnemers en kan zorgen voor meer competitie." Naar alle waarschijnlijkheid gaat Porsche in zee met het team van Red Bull Racing. Naar verluid heeft Audi interesse in een overname van het team van Sauber.