Binotto fel tegenstander van porpoising-maatregelen

Eerder deze week kondigde FIA-president Mohammed Ben Sulayem aan dat de nieuwe regels om porpoising tegen te gaan zo goed als af zijn. Vanaf de Belgische Grand Prix gaan er al tijdelijke regels gelden en aankomend seizoen moeten er dus definitieve regels ingaan. Niet elk team is hier blij mee.

Dit seizoen gingen er nieuwe regels gelden in de Formule 1. Een bijkomend nadeel van het nieuwe regelboek was het fenomeen porpoising. Het gehobbel van de wagens zorgde voor fysieke ongemakken bij enkele coureurs, het team van Mercedes klaagde bijvoorbeeld steen en been. De FIA besloot in te grijpen en komt in België met tijdelijke maatregelen. Volgend seizoen moeten er dus definitieve regels ingaan, onder meer de rijhoogte van de vloer moet worden aangepast.

Probleem

De teams van Red Bull Racing en Ferrari zijn fel tegen het aanpassen van de rijhoogte. Ferrari-teambaas Mattia Binotto sprak voor het statement van Ben Sulayem met de Italiaanse tak van Motorsport.com en liet weten dat dit niet de bedoeling is: "Hopelijk komen er geen regelwijzigingen. Ik zie geen reden om de technische regels aan te passen onder het mom van veiligheid. Al helemaal niet als we naar de laatste paar races kijken. Daarnaast zou het een probleem zijn om in deze fase van het seizoen nog de regels voor aankomend jaar aan te passen. Er is maar weinig tijd om het nieuwe concept te veranderen."

Stoppen

Binotto is bereid ver te gaan om de nieuwe regels tegen te gaan. De teambaas is het met Red Bull eens dat er niets moet gebeuren. Binotto vindt het excuus van de veiligheid zeer zwak en daar is hij stellig in: "Ik herhaal nogmaals dat er geen redenen zijn om het technische reglement onder het mom van veiligheid aan te passen. Ik denk niet dat het gaat gebeuren. Als het wel gebeurt dan zullen we gaan uitzoeken hoe we ze kunnen stoppen."