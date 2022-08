Voormalig teambaas Verstappen : "Hebben het maximale van Max nog niet gezien"

Max Verstappen is momenteel hard op weg naar zijn tweede wereldtitel. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat ruim aan de leiding in het wereldkampioenschap en staat in vrijwel elke race op het podium. Verstappen ontvangt dan ook veel lof over zijn prestaties, ook zijn oud-teambaas deelt een aantal complimenten uit.

Verstappen debuteerde in 2015 in de Formule 1 bij het team van Toro Rosso. Een jaar eerder maakte hij zijn officieuze debuut toen hij op Suzuka een vrije training reed. Verstappen was toentertijd nog maar 17 jaar oud en was nog niet in het bezit van een geldig rijbewijs. Al snel snoerde hij zijn criticasters de mond en in 2016 maakte hij al promotie naar het grote Red Bull Racing.

Agressief

Franz Tost was ten tijde van Verstappens debuut de teambaas van Toro Rosso. Het Italiaanse team gaat tegenwoordig door het leven als AlphaTauri en Tost is nog steeds de teambaas. In gesprek met F1 Insider laat Tost weten dat de jonge Verstappen al zeer snel was: "Max had nooit problemen met de hoge snelheden van een Formule 1-wagen. Hij had vanaf het begin alles onder controle. Misschien was hij in zijn eerste races iets te agressief. Soms leidde dat tot een crash. Denk bijvoorbeeld aan de Grand Prix van Monaco waarin hij achterop Grosjean knalde."

Maximale

Tost ziet dat Verstappen vandaag de dag zijn agressieve randje redelijk kwijt is. De Nederlander presteert zeer sterk en de Oostenrijkse teambaas denkt dat de wereld nog lang kan genieten van Verstappen: "Vandaag de dag rijdt Max op een extreem hoog niveau. Toch hebben we nog niet het maximale van hem gezien. Alleen Charles Leclerc kan in zijn buurt komen. Lewis Hamilton heeft als te veel last gehad van de tand des tijds."