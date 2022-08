Hamilton reflecteert op seizoensfinale 2021: "Ik wist dat er iets niet in de haak was"

Lewis Hamilton begon het huidige Formule 1-seizoen vol goede moed. De Britse Mercedes-coureur wilde sportieve wraak nemen nadat hij vorig seizoen de titelstrijd op controversiële wijze verloor van Max Verstappen. Ondanks dat de veelbesproken race in Abu Dhabi voor velen een gesloten boek is, dreunt die race nog na in het hoofd van Hamilton.

De Brit wilde dit jaar toeslaan en gaan jagen op zijn recordbrekende achtste wereldtitel. Hamilton kende echter een tegenvallende start van het seizoen, zijn team Mercedes worstelde met de nieuwe regels en had veel last van porpoising. Langzamerhand is de weg omhoog echter weer ingezet en durft Hamilton te dromen van successen. De Brit denkt echter nog veel aan het afgelopen seizoen.

Kracht

Hamilton lastte een zeer lange stilte in na zijn verloren titelstrijd, hij zweeg vrijwel de gehele winter en men twijfelde aan zijn toekomst in de sport. In een groot interview met het tijdschrift Vanity Fair kijkt hij op eerlijke wijze terug op de controversiële gebeurtenissen: "Je zag alles gebeuren en mij grootste angsten werden werkelijkheid. Ik dacht, ik ga hier niet verliezen door misstanden. Dat gaat niet gebeuren, dat gaat echt niet gebeuren. Ik kan moeilijk beschrijven wat ik toen voelde. Ik weet nog dat ik daar zat vol ongeloof en dat ik mijn gordels moest losmaken. Ik moest daar weg, ik moest uit de auto klimmen, ik moest kracht vinden. Maar ik had geen kracht."

Zwaar moment

Hamilton heeft al veel meegemaakt in zijn lange loopbaan maar de beslissingen van toenmalig wedstrijdleider Michael Masi waren zeer zwaar voor hem. De Brit deelt na ruim een half jaar zijn eerlijke gevoel: "Het was één van de zwaarste momenten die ik in lange tijd had meegemaakt. Ik wist wat er gebeurde. Ik wist welke beslissingen er waren genomen en waarom deze werden genomen. Ja, ik wist dat er iets niet in de haak was."