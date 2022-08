Binotto wil niemand ontslaan: "Weet zeker dat ons team sterk is op strategisch vlak"

Het team van Ferrari is dit seizoen bezig met een sterk seizoen. De Italiaanse renstal vormt samen met Red Bull Racing de kop van het veld, toch is de achterstand zeer fors. Ferrari kampt dit seizoen veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen, eveneens slaan ze op strategisch vlak veelvuldig de plak mis. Er gaan dan ook geluiden op om de kopstukken van het team te vervangen.

Bij Ferrari probeert men echter het hoofd koel te houden. Direct na de mislukte Hongaarse Grand Prix, men ging strategisch de mist in bij de pitstop van Charles Leclerc, gaf Ferrari aan dat men de fouten ging evalueren. Bij Ferrari wil men dan ook niemand zomaar ontslaan of als schuldige aanwijzen.

Sterk

Teambaas Mattia Binotto heeft dan ook zeer veel vertrouwen in zijn team. De teambaas is zich wel bewust van de grote problemen. Tegenover Tag24 spreekt Binotto zich uit: "Ik weet zeker dat ons team sterk is op strategisch vlak. We kijken vaak naar wat we fout doen en niet naar wat we goed doen. We hadden meer races moeten winnen, maar op een of andere manier is dat niet gelukt. We hadden op 9-3 kunnen staan qua zeges, ten opzichte van Red Bull, maar we hadden altijd problemen als we aan de leiding reden. Red Bull had alleen pech als ze achter ons reden."

Bespreken

Binotto wil dan ook niet gaan ingrijpen bij zijn team. De teambaas staat volledig achter zijn manschappen en geeft aan dat hij geen reden voor verandering ziet: "Maar als je de balans opmaakt over de eerste seizoenshelft, dan zie ik geen reden waarom we iets moeten veranderen. Ik denk dat we gewoon moeten bespreken wat er fout ging. We moeten de problemen begrijpen en eraan werken. Ik zie geen reden we de volgende keer niet kunnen toeslaan."