Wolff blijft kritisch: "Start van het seizoen was niet heel erg goed"

Het team van Mercedes was in de afgelopen jaren de te kloppen ploeg. Vorig seizoen vocht de Duitse renstal een titanenduel uit met Red Bull Racing. De constructeurstitel werd na een spannende strijd binnengehaald en men wilde dit jaar weer meestrijden om de prijzen. Dit seizoen is Mercedes echter het derde team en dat leidt tot frustratie.

Mercedes moet de nodige snelheid toegeven op Red Bull Racing en Ferrari. In de eerste paar races van het seizoen moest kopman Lewis Hamilton zich door het middenveld heen worstelen. Inmiddels heeft Mercedes de weg omhoog ingezet en eindigde men in de laatste paar races voor de zomerstop veelvuldig op het podium. In Hongarije pakte George Russell zelfs de pole position.

Frustrerend

De mislukte start van het seizoen blijft echter wel doordreunen in het achterhoofd van Mercedes. Teambaas Toto Wolff blijft nog steeds kritisch. De Oostenrijker kijkt op het YouTube-kanaal van Mercedes terug op de eerste seizoenshelft en toont zich zeer kritisch: "De start van het seizoen was niet zo heel erg goed. Er is geen andere manier om dat te omschrijven. Als je de wereldtitel wint in december en vier maanden later niet kan meestrijden met de jongens voor je, dan is dat heel erg frustrerend."

Kwalificatie

Inmiddels heeft het team van Mercedes de weg omhoog ingezet. De Duitse renstal ziet dat coureurs Lewis Hamilton en George Russell het podium weer regelmatig mogen beklimmen. Ondanks de Hongaarse pole van Russell blijft Wolff de situatie kritisch bekijken: "We hebben nu in bijna elke race het podium bereikt. We waren sterk op de zondagen maar we stonden er niet echt in de kwalificatie. Het gat was simpelweg te groot."