Wolff vindt Audi interessanter dan Andretti

Momenteel zijn er tien teams actief in de Formule 1. De kans is zeer groot dat er in de toekomst meer teams of motorleveranciers de sport gaan betreden. Het team van Andretti wil de sport immers betreden en Volkswagen Group-merken Porsche en Audi willen eveneens hun intrede gaan maken. De reacties van de huidige teams zijn wisselend.

Andretti wil de sport met een nieuw team betreden. Audi en Porsche willen de zaakjes iets anders aanpakken. Porsche gaat zeer waarschijnlijk samenwerken met het team van Red Bull Racing. Audi lijkt een huidig team te willen overnemen, naar verluid staat het team op het punt om Sauber over te nemen.

Andretti

Mercedes-teambaas Toto Wolff bekijkt de twee zaken met verregaande interesse. De Oostenrijker is wel van mening dat een team interessant moet zijn voor de sport. Tegenover Motorsport.com spreekt Wolff zich uit: "Ik ben van mening dat een elfde team, wie er ook een startbewijs gaat krijgen, moet kunnen aantonen hoe creatief ze zijn voor de business van de Formule 1. Andretti is een grote naam en ze hebben geweldige dingen laten zien in Amerika. Dit is echter sport en business en we moeten bekijken wat je de sport kan bieden."

Audi

Wolff heeft de geïnteresseerde partijen bekeken en heeft dan ook een voorkeur. De Mercedes-teambaas ziet liever dat Audi de sport gaat betreden: "Als een fabrikant, international of multinational in de Formule 1 stapt en kan laten zien dat ze een x-bedrag aan dollars besteden aan het activeren van meerdere markten en marketing, dan is het ook waardevol voor de andere teams."