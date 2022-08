Video: Britse komiek slaat weer toe met Formule 1-imitaties

Het Formule 1-seizoen is net over de helft en de zomerstop is net ingegaan. Veel teams, coureurs en kenners kijken dan ook terug op de eerste seizoenshelft. Dat gaat vanzelfsprekend op veel verschillende manieren, van uiterst serieus tot met een zeer grote glimlach.

De Britse komiek Conor Moore staat bekend om zijn vaak perfecte en hilarische imitaties. De komiek imiteert sinds enige tijd ook de belangrijkste figuren uit de Formule 1-wereld. Om de eerste seizoenshelft te evalueren persifleert hij onder andere Christian Horner, Max Verstappen, Sergio Perez, Lewis Hamilton en Carlos Sainz.