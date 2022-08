Aston Martin voegt crypto als betaaloptie toe aan online webshop

Het Aston Martin Aramco Cognizant F1-team heeft in samenwerking met Crypto.com en Cube de optie toegevoegd om Aston Martin-artikelen af te kunnen rekenen met cryptogeld. Het zal hiermee de allereerste F1-fanshop zijn dat de digitale valuta’s toelaat als betaalwijze.

Met de constante groei van de cryptomarkt zijn steeds meer bedrijven en organisaties aan het kijken hoe ze zich kunnen aanpassen om een zo groot mogelijk stuk van de taart mee kunnen pikken. Dankzij de samenwerking met één van de grootste cryptoplatformen Crypto.com, heeft Aston Martin een betaalwijze toegevoegd waar serieus veel gebruik van gemaakt kan worden. De aankondiging dat vanaf nu cryptovaluta’s gebruikt kunnen worden als een manier om Aston Martin F1 merchandise af te rekenen, ‘laat zien hoe veelzijdig cryptobetalingen zijn geworden’, zegt CMO van Crypto.com Steven Kalifowitz.

Hoofd van licenties en merchandise bij Aston Martin Matt Chapman zegt: “We zijn constant de digitale wegenkaart aan het verkennen, dus is het heel bevredigend om deze stap in de cryptobetalingswereld samen met Crypto.com en Cube te nemen. We willen alles zo makkelijk mogelijk maken voor onze fans en klanten – een cryptobetalingswijze toevoegen als optie voelde als een natuurlijke stap. Het belangrijkste is dat alles vloeiend in onze website is toegevoegd, dus het betalen zal makkelijk, efficiënt en moeiteloos gaan”, sluit Chapman af.