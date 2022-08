Perez wil presteren in tweede seizoenshelft: "Hopelijk komen we sterker terug"

Sergio Perez laat dit seizoen regelmatig zien waarom zijn team Red Bull Racing zo tevreden met hem is. De ervaren Mexicaan kon vroeg in het seizoen zijn teamgenoot Max Verstappen regelmatig een dienst bewijzen. In de laatste races voor de zomerstop ging het wat minder met Perez, hij hoopt dan ook op een sterkere tweede seizoenshelft.

Perez worstelde in de laatste races voor de zomerstop met de updates van Red Bull. De wagen voelde niet meer aan zoals Perez had gehoopt. Het team en de Mexicaan hebben vervolgens de problemen onder handen genomen en langzamerhand beginnen de positieve gevoelens terug te komen bij het team en de Mexicaan.

Sterker

Vlak voor de zomerstop heeft men bij Red Bull meerdere experimenten uitgevoerd om ervoor te zorgen dat Perez zich meer op zijn plaats voelt. Tegenover de internationale media gaf hij tekst en uitleg: "Het is goede gegaan maar we moeten niets voor lief gaan nemen. De laatste races waren zwaar en we hebben dingen veranderd aan de auto. We moeten dat gaan begrijpen en hopelijk komen we dan sterker terug."

Belangrijk

Perez laat eveneens weten dat er in Hongarije keihard is gewerkt door Red Bull. In de laatste race voor de zomerbreak liep niet alles van een leien dakje en moest hij een inhaalrace rijden. Hij is gematigd positief over de aankomende races: "We hebben vooral tijdens het afgelopen weekend veel werk verricht. Momenteel hebben we een paar goede ideeën. Het is echter belangrijk dat dit allemaal nog samen kan komen."