Video: Red Bull gaat voor snelste schoonmaakbeurt

Het team van Red Bull Racing is bezig met een zeer sterk seizoen. De Oostenrijkse renstal gaat ruim aan de leiding in het constructeurskampioenschap. Ook in het wereldkampioenschap schijnt de zon voor Red Bull, Max Verstappen heeft een straatlengte voorsprong op de concurrentie. Red Bull presteert ook heel sterk in een ander kampioenschap.

De Oostenrijkse formatie heerst eveneens weer in de pitstraat. Afgelopen weekend in Hongarije was de pitcrew bloedsnel bij het wisselen van de banden, het was zelfs de snelste stop van het seizoen. Red Bull is er trots op en verwijst er dan ook wat graag naar. In een korte video op social media maken ze nog maar eens duidelijk dat hun pitcrew tot veel in staat is.