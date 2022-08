Domenicali biedt Vettel nieuwe baan aan: "Dan is hij altijd welkom hier"

Sebastian Vettel maakte vorige week bekend dat hij na dit seizoen met pensioen gaat. De Duitse viervoudig wereldkampioen is momenteel nog actief voor het team van Aston Martin maar wat hij volgend jaar gaat doen is nog niet duidelijk. De organisatie van de Formule 1 maakt in ieder geval duidelijk dat hij in de toekomst altijd welkom is.

Vettel rijdt sinds 2007 in de koningsklasse van de autosport en wordt gezien als één van de gezichten van de huidige Formule 1. Formule 1-CEO Stefano Domenicali gaf in Hongarije dan ook aan dat hij snel in gesprek zal gaan met Vettel. De Italiaanse CEO zag de aankondiging van Vettel eveneens niet aankomen maar schakelde toch snel door en ziet een job binnen de sport wel zitten voor Vettel.

Connectie

Het gesprek tussen Vettel en Domenicali heeft inmiddels plaatsgevonden en de Italiaan is er zeer tevreden over. Tegenover het Duitse SportBild geeft Domenicali aan waarover men heeft gesproken: "Naast een aantal andere dingen hebben we ook over de toekomst gesproken. Sebastian zal altijd worden geassocieerd met de Formule 1. Natuurlijk willen we ervoor zorgen dat deze connectie in de toekomst zal blijven bestaan."

Familie

Toch lijkt het vrijwel uitgesloten dat Vettel in de nabije toekomst het racepak zal verruilen voor een stropdas. Domenicali is zich hiervan bewust maar laten weten dat de deur altijd openstaat voor Vettel: "Als hij geïnteresseerd is in onderdeel worden van ons systeem, en als onze aanpak overeenkomt, dan is hij altijd welkom hier. Maar we weten al dat hij na dit seizoen rustig aan gaat doen en tijd wil doorbrengen met zijn familie."