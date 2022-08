Boullier: Alonso uitstekend in teambuilding

Fernando Alonso’s move naar Aston Martin is er eentje die typerend is voor F1’s Silly Season. Met alweer de achtste F1-teamtransfer van Alonso in zijn carrière, heeft de tweevoudig wereldkampioen een reputatie opgebouwd als iemand die de teamgeest niet ten goede komt. Echter heeft Alonso deze reputatie ten onrechte gekregen, vindt voormalig McLaren-teambaas Éric Boullier.

“Ik snap niet hoe deze reputatie als stoorzender zijnde is gekomen”, vertelt Boullier tegenover GP Racing terwijl Motorsport.com hem citeert. “Hij was nooit iemand die een team kapot maakte. Hij heeft een goede teamgeest, maar niet altijd met de andere coureur in het team.”

Volgens Boullier heeft Alonso wat betreft teamgenoten een scherp randje, maar zou hij op het gebied van teambuilding uitstekend zijn: “Hij werkt goed in een omgeving waar hij de nummer één is en er een nummer twee is die hem kan helpen en die met hem samenwerkt. Met Jenson Button (als teamgenoot) waren ze slim genoeg om elkaar te respecteren. Met Stoffel (Vandoorne) kon hij zijn feedback voor zichzelf gebruiken. Als hij z’n teamgenoot niet voor zijn eigen winst kan gebruiken dan wordt het een vijand. Maar, ik vind dat hij de allerbeste teambuilder is. Hij is zeer gefocust op zichzelf maar hij wil iedereen betrekken in het doel om te winnen.”

Vanaf volgend seizoen zal Alonso deel uitmaken van het F1-team van Aston Martin. Alonso schijnt teameigenaar Lawrence Stroll goed te kennen en zullen proberen om het team samen richting de top te brengen. Tegelijkertijd heeft Alonso door zijn verhuizing een krater achtergelaten bij het team van Alpine, dat nu deel uitmaakt van het Silly Season in de poging om een goede coureur te vinden naast Esteban Ocon.