Sainz: ‘Moeten blijven proberen’ om de titel te winnen

Ferrari heeft bij de Grand Prix van Hongarije met haar twee coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz een moeizame race achter de rug. De kans leek aanwezig op een één-twee finish voor Ferrari, maar door onder andere slechte strategische beslissingen werd deze droom omgebogen tot respectievelijk een zesde en vierde plaats. De sinds 2021 ingetreden coureur Sainz zegt dat het team hoop moet houden op de titel tot het ‘wiskundig onmogelijk is’.

Met een flinke achterstand op Red Bull zegt Sainz tegenover Motorsportweek dat het team moet blijven presteren voor de titelkans. “Ik denk dat het voor ons duidelijk is wat we als Ferrari zijnde moeten doen. We moeten de races winnen die Max (Verstappen) wil winnen. 25 punten kunnen veel verschil maken en ik denk dat er genoeg kan gebeuren aan de top.”

Sainz geeft toe dat een beetje ‘hulp’ wat betreft de betrouwbaarheid van de Red Bull krachtbron handig kan zijn voor het Italiaanse team: “Het klopt dat we op een bepaald punt een beetje hulp nodig hebben, maar zelfs als je niks (geen hulp) hebt, als het statistisch mogelijk is, kan je niet opgeven. We blijven proberen, we blijven ons ontwikkelen, want alles wat we in dit seizoen leren kunnen we meenemen voor de komende jaren”, sluit Sainz af.