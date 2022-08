Massa adviseert Leclerc: "Hij moet wel geduldig blijven"

Het team van Ferrari doet dit seizoen weer volop mee in de strijd om de zeges. De Italiaanse renstal is regelmatig pijlsnel en is de enige echte uitdager van Red Bull Racing. Charles Leclerc kan Red Bull-coureur Max Verstappen regelmatig het vuur aan de schenen leggen, toch is zijn achterstand in het wereldkampioenschap zeer fors.

De Monegask kreeg namelijk veelvuldig te maken met problemen. Zijn Ferrari was niet altijd de meest betrouwbare bolide van het veld, meerdere keren viel Leclerc dan ook uit in leidende positie. Afgelopen weekend had Leclerc een grote kans op de zege in Hongarije. Ferrari koos echter voor een zeer tegenvallende strategie waardoor Leclercs race als een kaartenhuis in elkaar stortte.

De frustraties zijn dan ook merkbaar bij Leclerc. De Monegask kan door de aanblijvende problemen en blunders geen vuist maken tegenover Verstappen. Voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa laat aan de Italiaanse tak van Sky Sports weten dat Leclerc het hoofd koel moet houden: "Natuurlijk is Charles nu ontevreden maar hij moet wel geduldig blijven. Erover schelden gaat niet helpen. Het team moet hem eraan herinneren dat hij zelf ook een paar foutjes heft gemaakt. Hij heeft een auto die kan winnen, hij moet dus geduldig blijven."