Horner heeft belangrijke eis voor mogelijke Porsche-deal: "Moet passen bij onze filosofie"

Het is algemeen bekend dat Volkswagen Group-merken Porsche en Audi de Formule 1 willen betreden. De twee merken zouden vanaf 2026 op de grid staan, dan gaan er immers nieuwe motorreglementen gelden in de koningsklasse van de autosport. Het is duidelijk dat beide merken de sport op een andere manier gaan betreden.

Het lijkt erop dat Audi zich wil inkopen bij een bestaande renstal, Porsche zou meer gaan dienen als motorleverancier. Volgens de geruchten gaat Porsche in zee met het topteam van Red Bull Racing. Bij de Oostenrijkse renstal doet niemand geheimzinnig over de mogelijke deal, een bevestiging hangt dan ook in de lucht.

DNA

Ook Red Bull-teambaas Christian Horner heeft lucht gekregen van de verhalen over een mogelijke deal met Porsche. De Brit heeft echter wel een belangrijke eis voor een deal. Hij wordt geciteerd door Motorsportweek: "Een bedrijf zoals Porsche is echt enorm. Ze hebben een geweldige geschiedenis, het is een fenomenaal merk. Het is dus natuurlijk iets aantrekkelijks. Maar elke partnerdeal moet natuurlijk passen bij de Red Bull-filosofie. Denk dat aan ons DNA, onze cultuur, hoe we racen en wat we hebben bereikt."

Fundamenteel

Horner geeft eveneens aan dat er momenteel alleen wordt gesproken met Porsche. Een deal zou er dus voor zorgen dat Red Bull wederom een grote motorleverancier binnen haalt. Horner blijft bij zijn standpunt dat een deal het Red Bull-DNA niet mag aantasten: "Het is absoluut fundamenteel dat zoiets niet mag veranderen. We zijn succesvol voor een reden. Natuurlijk is dat belangrijk in de gesprekken over een mogelijke betrokkenheid."