Red Bull geeft Lawson F1-debuut tijdens Belgische Grand Prix

Red Bull-junior Liam Lawson zal later deze maand zijn F1-debuut maken tijdens de eerste vrije training tijdens de Belgische Grand Prix in Spa-Francorchamps. Lawson, dit seizoen tweevoudig winnaar met Carlin in het FIA Formule 2-kampioenschap, krijgt de mogelijkheid bij AlphaTauri, hoewel het team uit Faenza nog moet bevestigen welke coureur zijn auto moet afstaan aan de Nieuw-Zeelander.

Franz Tost: "We zijn van plan om Liam Lawson in de eerste training in Spa te laten rijden."

AlphaTauri moet de line-up voor 2023 nog officieel bevestigen. Hoewel Pierre Gasly zich tot eind 2023 bij het Italiaanse team heeft verbonden, hangt de toekomst van zijn huidige teamgenoot Yuki Tsunoda nog steeds in de lucht.

Debutanten moeten kans krijgen

Langzaam maar zeker voegen F1-teams jonge coureurs toe aan hun plannen voor de vrije trainingen, in overeenstemming met de sportieve reglementen van dit jaar die verplichten dat elk team ten minste twee trainingen toewijst aan een jonge coureur.

Red Bull Racing liet Juri Vips in Barcelona rijden, ​​terwijl Williams tijd gaf aan Mercedes-coureur Nyck de Vries in Spanje. Afgelopen dinsdag kondigde Williams aan dat juniorcoureur Logan Sargeant zijn F1-debuut op eigen terrein zal maken tijdens de Amerikaanse Grand Prix in oktober.