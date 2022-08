Gasly met raceleiding in gesprek over aanpak baanlimiet

Pierre Gasly heeft zich na een slecht kwalificatieresultaat bij de Grand Prix van Hongarije in de race niet terug weten te vechten richting een plaats binnen de top tien. Gasly’s rondje in de eerste kwalificatiesessie werd door de raceleiding afgenomen vanwege het overschrijden van de baanlimiet. Na de kwalificatiesessie is Gasly in gesprek gegaan met de raceleiding over de beoordelingen van de baanlimiet.

Gasly’s snelste tijd in de eerste kwalificatiesessie werd afgepakt vanwege een baanlimiet overschrijding. De Fransoos was er echter stellig van overtuigt dat hij niet buiten de baan was gekomen en dat het terugfluiten van zijn rondetijd niet geplaatst was. Niet alleen Gasly was de pisang; Ook teamgenoot Yuki Tsunoda, Haas-coureur Mick Schumacher en Red Bull-coureur Sergio Perez zagen hun tijden op de meetborden in rook opgaan.

Het lijkt erop dat de strengere aanpak van de baanlimieten sinds de Grand Prix van Oostenrijk een nieuw probleem aan het licht brengt. Gasly laat in gesprek met RaceFans weten dat hij flink ‘kwaad’ was. “Op basis van de beelden die ik gezien heb, is het zeer discutabel of ik daadwerkelijk over de limiet ging’. Gasly vervolgt: “Soortgelijke situaties overkwamen Yuki en Perez en op basis van de onboard-camera’s waren ze duidelijk óp de baan.” Gasly en Perez delen de mening dat de raceleiding moet gaan zoeken naar een nieuwe, preciezere aanpak om de baanlimieten in de gaten te houden. “Het systeem werkt niet echt. We moeten gaan kijken hoe we dit kunnen verbeteren zodat we consistenter zijn”, zegt Perez. Gasly vindt dat er zo snel mogelijk een beter systeem moet komen: “We moeten in eerste instantie de juiste methoden hebben, want anders kun je het net zo goed niet doen.”

De raceleiding van de Formule 1 lijkt in ieder geval druk bezig te zijn met een verbetering van het huidige systeem en dat ze open lijken te staan voor feedback van de F1-coureurs. Gasly vertelt verder: “We hadden gesproken over oplossingen. Ze leken open te staan voor feedback. Ik zal met alle rijders in gesprek gaan om te kijken of we voor een oplossing kunnen zorgen.”