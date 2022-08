Hamilton wordt onderdeel van groep van eigenaren van Denver Broncos

Lewis Hamilton begon op een zeer zwakke wijze aan het huidige seizoen. De zevenvoudig wereldkampioen heeft zich echter herpakt en is langzamerhand bezig met een opmars. Inmiddels gaat het hem op sportief niveau dus weer voor de wind, ook naast de baan gaat het inmiddels zeer goed met Hamilton.

Gisteravond kwam er namelijk opmerkelijk nieuws over Hamilton naar buiten. Het American Football-team Denver Broncos kwam namelijk naar buiten met een bericht over de Mercedes-coureur. In een persbericht maakte Rob Walton van de eigenaargroep namelijk bekend dat Hamilton mede-eigenaar wordt: "We zijn blij dat we zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton kunnen verwelkomen tot onze groep van eigenaren. Hij is een echte kampioen die weet hoe het is om een winnend team te leiden."

Hamilton zelf reageerde ook vol trots op het nieuws. De Brit plaatste op zijn sociale media een foto van zijn hond Roscoe in Broncos-kleuren. Hamilton deelde zijn enthousiasme: "Ik ben trots dat ik onderdeel mag zijn van de groep van eigenaren en dat ik onderdeel ga worden van het verhaal van de Broncos. Het is een eer dat ik met dit team van wereldklasse mag gaan werken en dat ik als voorbeeld mag dienen voor een van de meest diverse leiderschappen in de sport."

Excited to join an incredible group of owners and become a part of the @Broncos story!! Honoured to work with a world class team and serve as an example of the value of more diverse leadership across all sports. Roscoe already thinks he made

the team 😂 #LetsRide 🐎🔥 pic.twitter.com/TSLQdPM8Hz — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) ___Escaped_link_630cbb6d691d6___