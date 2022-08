"Honda en Red Bull verlengen samenwerking tot 2026."

Red Bull Racing heeft vandaag bekend gemaakt dat de Oostenrijkse renstal de samenwerking met Honda heeft verlengd tot 2026. De Japanse fabrikant is geen officiële motorleverancier maar ondersteunt Red Bull met de eigen motorendivisie. Reden voor de verlenging van het contract - dat eind 2023 af zou lopen - zijn de recente successen, zo staat te lezen in het statement van het team.

We're delighted to announce an extension to our technical support agreement with @Honda to the end of 2025 🤝 #F1 — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 2, 2022

Christian Horner, CEO van Red Bull Powertrains en teambaas zei: "De samenwerking van Red Bull met Honda is ongelooflijk succesvol geweest en we zijn verheugd dat dit zal voortduren tot het einde van het huidige tijdperk van de FIA-regelgeving voor de aandrijfeenheid in 2025."

Koji Watanabe, namens Honda Racing Corporation: “We zijn overeengekomen om Red Bull Power Trains in de Formule 1 te blijven ondersteunen na het verzoek van Red Bull om onze huidige overeenkomst te verlengen. Nogmaals, we willen onze betrokkenheid bij het toppunt van de autosport gebruiken voor de ontwikkeling van technologieën en van ons personeel.”

2026

Vanaf 2026 gaan het nieuwe motorenreglement van kracht. Hoe dat eruit komt te zien is nog onbekend, maar Porsche staat hierdoor open voor een terugkeer in de Formule 1. Het grote vermoeden is dat Porsche wil instappen als motorleverancier bij Red Bull. Beide partijen doen vooralsnog erg schimmig over een mogelijke deal.