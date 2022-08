“Met Ferrari kunnen vechten is een succes voor ons” - Hamilton

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft afgelopen weekend bij de Grand Prix van Hongarije samen met zijn teamgenoot George Russell goede punten gescoord. Hamilton finishte op de tweede plaats, Russell op de derde. Ondanks dat Hamilton met een achterstand van 7,8 seconden op racewinnaar Max Verstappen finishte, is de coureur blij met het feit dat het team van Mercedes eindelijk eens écht in gevecht kon gaan met Ferrari.

Met de Grand Prix van Hongarije op het menu werd er voor de raceliefhebbers achteraf gezien weer een heerlijk feestmaal opgediend: Een Mercedes op pole position in plaats van een Red Bull of Ferrari, twee naar voren-vechtende Red Bull’s vanaf plekken tien en elf, de dreigende kans op regen en uiteenlopende strategieën die gedurende de race werden uitgevoerd. Met een start vanaf plek zeven had Hamilton een teleurstellende kwalificatie achter de rug. Toch wist de Brit zich aan het eind van de race runner up te noemen. De coureur is in zijn nopjes met de behaalde resultaten, maar denkt dat ze misschien wel voor de winst konden gaan, mits de omstandigheden wat voordeliger waren voor Mercedes. “Ik denk dat er potentieel een racewinst in had gezeten dit weekend. George had pole. Ik denk dat als ik daar bij had gezeten, we dan wat beter als een team samen hadden kunnen werken. We hadden elkaar op strategische wijze kunnen helpen.”

Het team van Mercedes lijkt de afgelopen paar raceweekenden weer een paar stapjes, zij het mini-stapjes, richting de top-twee te hebben gezet. Hamilton hoopt dat zijn team deze resultaten kan vasthouden richting de tweede seizoenshelft. “Als we deze pace kunnen meenemen richting de tweede helft, dan kunnen we zeker met de anderen (Red Bull en Ferrari) vechten. Dit is de eerste keer dit seizoen dat we met een Ferrari konden vechten. Dat is een groot succes voor ons. Ik denk dat Red Bull nog steeds voor ons staan. Het feit dat Max vanaf plek tien begon en met een spin op de baan alsnog met tien seconden voorsprong finishte op ons zegt genoeg over hun auto”, meent Hamilton tegenover RaceFans.

Hamilton gelooft dat de consistentie van het team de sleutel is om dichterbij de top te komen. “Ik denk dat we grote stappen hebben gemaakt. Om deze consistentie te hebben met twee dubbele podiums achter elkaar geeft ons veel hoop en een flinke duw richting de tweede seizoenshelft.”