Horner over gezonde leiding F1-kampioenschap: “Nemen niks voor lief”

Met een zeer verrassende overwinning voor regerend wereldkampioen Max Verstappen bij de Grand Prix van Hongarije gaat het team van Red Bull Racing de zomerstop in met een goed gevoel. Toch is Red Bull zich volgens teambaas Christian Horner absoluut nog niet zeker van de kampioenschappen.

Met een teleurstellende kwalificatie achter de rug voor zowel Verstappen als teamgenoot Sergio Perez ging Red Bull met de term ‘schadebeperking’ de zondag tegemoet. Met respectievelijk een tiende en elfde startplek wisten Verstappen en Perez zich door middel van voornamelijk een uitstekende strategie en daarentegen strategische fouten van Ferrari naar vormen te wurmen. Verstappen pakte een verassende zege op de Hungaroring, Perez finishte vijfde. Ondanks een uitstekend resultaat bij de laatste race voor de verplichte zomerstop, blijft Horner waken dat zijn team zich niet te ontspannend de tweede seizoenshelft in zal gaan. In gesprek met Motorsport antwoordt Horner op de vraag of hij het gat tussen Red Bull en Ferrari liever wat dichter bij elkaar had gezien: “Absoluut niet. Vorig jaar zaten we in een zwaargewichtsduel van 22 ronden. Dat heb ik liever niet weer.”

Ondanks een misschien saaie instelling, is Horner overtuigd dat hun (Red Bull) manier van denken de juiste is. “Ik denk dat als we zelfs met een rondje voorsprong op de rest hadden gewonnen, ik alsnog voorzichtig zou zijn. Ik zou nooit vooraf claimen dat we in de volgende race eerste en tweede gaan eindigen. Dat is onze manier van racen. We focussen op het hier en nu en met deze instelling gaan we elk raceweekend in.”

Na de zomerstop staan onder andere de Grands Prix van België en Italië op de kalender. Vanwege de uitstekende krachtbon in de RB18 is de verwachting dat het team hier sterke resultaten kan behalen. Echter zullen beide Red Bull-coureurs naar verwachting bij één van deze Grands Prix een verse motor krijgen, wat zal resulteren in een gridstraf. Met een voorsprong van 80 punten in het rijders- en 97 in het constructeurskampioenschap heeft Red Bull inmiddels een flinke buffer naar Ferrari opgebouwd.