Binotto baalt van mislukte Hongaarse Grand Prix: "Hadden niet de performance"

Het team van Ferrari kende een zeer tegenvallende race in Hongarije. Coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz begonnen de wedstrijd in kansrijke positie maar kwamen uiteindelijk slechts als zesde en vierde over de streep. De teleurstelling was groot en men wees vooral naar de zeer tegenvallende strategie.

De strategie van Leclerc sprong bij de meeste mensen het meest in het oog. Ferrari had bedacht om de Monegask in zijn tweede stint te laten rijden op de harde banden. Deze compound werd door velen gezien als de zwakste en iedereen vroeg zich dan ook af wat men bij Ferrari had bedacht. Het plan viel in duigen en Leclerc wisselde zelfs opnieuw zijn banden.

Analyseren

Ferrari-teambaas Mattia Binotto baalde na afloop van de laatste race voor de zomerstop ook flink. Net als een week eerder in Frankrijk ging men weer tactisch de mist in. Tegenover Sky Sports kwam Binotto met een verklaring: "Wat er in deze paar dagen is gebeurd moeten we gaan analyseren. We hadden vandaag overduidelijk niet de performance. Het maakte niet uit welke banden we gebruikten, de harde of de mediums. Ik denk dat we deze performance niet hadden verwacht. De auto deed het mogelijk niet goed omdat de omstandigheden niet overheen kwamen met vrijdag."

Gedrag

Ferrari werd in Hongarije niet alleen verslagen door Red Bull, ook het team van Mercedes was veel sneller. De teleurstelling was groot en Binotto zag dat de auto's van Leclerc en Sainz zich verkeerd gedroegen: "Vandaag gedroeg de auto zich niet op de juiste manier. Het was de eerste keer in twaalf races dat dit gebeurde. Het werkte wel maar niet zo goed als we wilden en niet zo goed als we verwachtten."