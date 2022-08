Perez verklaart inhaalrace: "Begrijpen nu wat er mis ging in kwalificatie"

Het team van Red Bull Racing moest vandaag in Hongarije een dubbele inhaalrace rijden. Max Verstappen en Sergio Perez kenden gisteren allebei een zeer teleurstellende kwalificatie. Vanaf de tiende en de elfde plaats moesten de coureurs zich naar voren vechten op de Hongaroring, ze slaagden met vlag en wimpel.

Verstappen reed een dijk van een race en vocht zich vanaf de tiende plaats naar een zeer knappe zege. Zijn teamgenoot Perez reed een zeer andere race maar mocht eveneens tevreden zijn. Uiteindelijk kwam de Mexicaan als vijfde over de streep, een plekje voor de door tactische fouten geteisterde Charles Leclerc.

Pace

Na afloop was er dan ook tevredenheid bij Perez. De Mexicaan merkte dat de snelheid er goed in zat bij zijn team en dat stemde hem tevreden. Bij het Britse Sky Sports besprak hij na afloop zijn race: "Er was zeker veel pace, vooral met deze omstandigheden. We kregen het voor elkaar om nog meer pace te vinden, het was dus zeker een goede race van ons. Ik voelde mij deze race zeker veel comfortabeler, we boekten goede progressie in de wedstrijd."

Kwalificatie

Perez nam voorafgaand de Hongaarse Grand Prix zijn problemen uit de kwalificatie door met zijn team. De Mexicaan heeft er lessen uit getrokken en besprak deze na de race: "We begrijpen nu wat we verkeerd hebben gedaan in de kwalificatie. Hopelijk komen we na de zomerbreak terug in een veel sterkere positie. Ik denk dat het voor ons zeer belangrijk is dat we dat kunnen gaan leveren."