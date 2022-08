Sainz dringt aan op scherpe analyse: "Hadden het als team lastig"

Het team van Ferrari leek voorafgaand de Hongaarse Grand Prix van vandaag de grote favoriet voor de zege. Coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc begonnen de race vanaf de tweede en derde plaats en men wilde de aanval openen op polesitter George Russell. De zondag verliep niet zoals gewenst.

Het team van Ferrari ging namelijk weer eens pijnlijk de mist in met de strategie. Bij de tweede serie van pitstops besloot men Leclerc op hards te zetten, overduidelijk de slechtste band van het stel. Sainz was de vooruit geschoven pion maar hij werd in de slotfase voorbij gereden door Lewis Hamilton. Uiteindelijk kwam Sainz als vierde over de streep.

Lastig

Na afloop van de race was de teleurstelling bij de Spanjaard overduidelijk te merken. Tegenover de internationale media deed hij zijn eerlijke verhaal. Bij Sky Sports sprak hij zich uit: "We hadden het als team overduidelijk lastig. We zijn vandaag een beetje in de war want we verwachtten een betere racepace na vrijdag. Het is duidelijk dat de lagere temperaturen vandaag voor verandering zorgden."

Hergroeperen

De achterstand is bij het ingaan van de zomerstop zeer fors. Ferrari staat ver achter op grote concurrent Red Bull Racing. Sainz weet dat er zeker nog veel werk aan de winkel is: "Er is iets met de banden wat we goed moeten analyseren. We waren gewoon niet snel genoeg en daar moeten we naar kijken. We moeten terugkijken, hergroeperen en kijken wat we verkeerd deden in deze situatie. Daarna moeten we na de zomer terugkomen met een beter pakket."