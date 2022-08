Wolff gelooft in last-minute titelkans voor George Russell

George Russell wordt in de F1-paddock 'Mr Consistency' genoemd vanwege zijn stabiele resultaten. Door die stabiele rijstijl staat hij momenteel op een vijfde plek in het kampioenschap, slechts één punt achter Carlos Sainz, ondanks een slechte Mercedes aan het begin van het seizoen.

Max Verstappen heeft 90 punten meer dan Russell in het kampioenschap en staat aan de leiding, maar Mercedes-teambaas Toto Wolff gelooft dat een last-minute kans op de titel nog mogelijk is voor zijn nieuwe ster. Toen door Sky F1 hem de vraag werd gesteld zei de Oostenrijker: "Het is zo moeilijk te zeggen omdat we een hele grote achterstand op Max hebben, net als iedereen, maar vandaag heb je gezien hoe snel het kan gaan als ze wegvallen bij de strijd om de pole position."

"We zullen nooit opgeven, al twijfelen we soms wel. We schommelen tussen depressie en uitbundigheid en dat maakt de sport zo zwaar en aan de andere kant zo spannend. Ik zou afbreuk doen als ik zeg dat we morgen niet zouden kunnen winnen."

Of Russell echt een kans maakt om de snelle Ferrari's te verslaan en zijn eerste F1-overwinning op de Hungaroring te behalen, voegde Wolff eraan toe: "Ja, ik denk het wel. Je weet dat we dit seizoen niet op jacht zijn geweest naar overwinningen. We weten hoe snel Ferrari altijd is geweest. Charles Leclerc reed stevig aan de leiding tijdens de laatste race voordat hij crashte."

"Max Verstappen staat wat verder naar achteren, wat ook niet slecht is voor een goed eindresultaat. Dus ik denk dat Russell zeer gemotiveerd zal zijn, net als Lewis."