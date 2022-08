Russell zag pole niet aankomen: "Wisten niet welke kant we op moesten gaan!"

Alles weer erop dat de Hongaarse kwalificatie weer een duel zou worden tussen de Ferrari's en de Red Bulls. Max Verstappen oogde snel en ook de Ferrari's van Carlos Sainz en Charles Leclerc hadden de vaart er stevig inzitten. Toch veroverde geen van hen de pole, George Russell greep de macht.

De Britse coureur van Mercedes worstelde op vrijdag nog met zijn wagen. Vandaag was alles echter anders en zag men er bij de Duitse renstal weer redelijk rap uit. De pole position hield niemand echter voor mogelijk. Russell bewees nogmaals dat hij een perfecte kwalificatie-coureur is en perste er een zeer solide rondje uit. Hij pakte zijn eerste pole en de glimlach was terug bij het team.

Fantastisch

Na afloop was de glimlach op het gezicht van Russell dan ook enorm groot. De Mercedes-coureur stond gevuld met vreugde interviewer van dienst Naomi Schiff te woord: "Ik voel mij echt over de maan! Absoluut fantastisch! Gisteren reden we misschien wel onze slechtste vrijdag van het seizoen. Iedereen heeft afgelopen nacht keihard doorgewerkt. We wisten niet echt welke kant we op moesten gaan."

Mega

De pole-ronde van Russell kwam eigenlijk uit het niets. De Brit noteerde amper paarse sectors maar greep dus toch de absolute macht op de vrijdag. Russell zelf had enorm genoten van zijn rondje waar hij nog vaak aan zal terugdenken: "Dat laatste rondje was absoluut goed. Ik ging door bocht 1, ik ging door bocht 2 en dat ging mega goed. De rondetijd bleef maar de goede kant op gaan. Ik kwam over de lijn en ik zag P1, dat was een prachtig gevoel."