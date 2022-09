Ferrari heeft boodschap voor Mercedes: "Accepteer je verlies"

Terwijl de Formule 1 zich voorbereidt op een confrontatie over voorgestelde aanpassingen aan het reglement voor het seizoen 2023, heeft Piero Ferrari Mercedes verteld om met 'waardigheid' te verliezen.

Porpoising is het modewoord voor 2022, de geheel nieuwe auto's stuiteren rond als gevolg van het gebruik van aerodynamica met grondeffect om downforce te creëren. Het is dit stuiteren die de drie grote teams van de Formule 1 op gespannen voet zetten met elkaar; Ferrari en Red Bull Racing versus Mercedes.

Mercedes heeft enorm te lijden van het extreme stuiteren, meer dan enig ander team, en dringt er bij de FIA hard op aan om de regels te veranderen om het stuiteren te minimaliseren. Mercedes beweert dat het voor de veiligheid van de coureurs is.

Ferrari is het absoluut niet eens met dat argument, net als Red Bull, die allebei geloven dat Mercedes gewoon wil dat de FIA ​​een probleem oplost dat ze niet zelf kunnen oplossen. Ferrari-teambaas Mattia Binotto heeft gemeld dat de Scuderia zal protesteren als de FIA ​​doorgaat met plannen om de regels van volgend jaar aan te passen.

Ferrari vice-president Piero Ferrari deed tegelijkertijd ook een duit in het zakje. Tegen journalist Leo Turrini zei hij: "We zullen onze redenen verdedigen, we zullen ons verzetten tegen elke uitbuiting. Jarenlang had Ferrari een gebrek aan motorvermogen tegen Mercedes, maar we hebben niet om gunsten of kortere wegen gevraagd aan de FIA."

"We hebben met waardigheid verloren, in stilte gewerkt om ons te herpakken. Onze tegenstanders zouden zich ook zo moeten gedragen, vind je niet?"

Meer overwinningen

Ferrari zegt dat hij trots is op wat de racedivisie heeft bereikt: "We kwamen uit een moeilijke periode en nu hebben we een auto die op elk circuit competitief is. Natuurlijk zijn er dingen om te repareren en details om te perfectioneren, maar deze Ferrari is erg competitief."

"Uiteraard zou ik graag vaker willen winnen, dus het zou leuk zijn om de pole positions die we tot nu toe hebben – acht – om te draaien naar overwinningen die we hebben bij de finishvlag. Tot nu toe zijn dat er vier - slechts de helft. Maar we zijn op de goede weg."