Crash Leclerc toch zijn eigen fout: "Ik moet geen auto's in de muur zetten"

Wat begon als een zinderende strijd tussen titelrivalen Charles Leclerc en Max Verstappen, werd in bocht 11 van ronde 18 bruut onderbroken. Het begin van de race was een spannend duel tussen Leclerc en Verstappen, waarbij het de Nederlander niet lukte om zijn concurrent in te halen op de baan. De Red Bull Racing-coureur nam de RB18 bij de hoorns en opende het pit duel met een under-cut in ronde 16. Het leverde helaas niet het gewenste titatenen gevecht op.

Schuldbewust

Voor de camera bij Sky Sports is Leclerc schuldbewust. Wat voor allen van buitenaf al te zien was, zat hij in bocht 11 gewoon te ver buiten de lijn en vloog hij in de banden. "Ik moet geen auto's in de muur zetten", begint Charles als hij gevraagd wordt naar het incident. "We verliezen teveel punten aan rijders fouten. Ik tel er 32 tot nu toe, inclusief 25 vandaag. Aan het einde van het seizoen zal ik kijken of dat het verschil is waarmee ik het kampioenschap verlies." Waarbij hij verder ook wijst naar Imola en de 7 punten die hij daar verloor.

Binotto

Hoewel er eerst nog enige twijfel was over de oorzaak naar aanleiding van het radiobericht van Leclerc, blijkt dit later te gaan over direct na de crash, want ook Binotto bevestigde tegenover Sky F1 dat het een eigen fout was van zijn nummer 1 coureur.

Het issue van het gaspedaal gaf pas na de crash een probleem en Leclerc geeft aan dat hij achteraf dacht zelfs nog de race te kunnen vervolgen. Want de schade viel in zijn ogen nog mee toen hij eenmaal uit de auto stapte. Hij kreeg de auto echter niet in zijn achteruit door een mogelijk issue met het gaspedaal.