Schumacher begrijpt weglopen Vettel: "Duurde veel langer dan nodig was"

Sebastian Vettel moest zich in Oostenrijk voor een wel heel opvallend vergrijp melden bij de stewards. De Duitse Aston Martin-coureur liep namelijk geïrriteerd weg uit een drivers meeting. Vettel raakte gefrustreerd na een discussie met de wedstrijdleiding, later kwam hij wel terug om zijn excuses aan te bieden.

De stewards besloten Vettel te beboeten en daarmee leek de kous af. Toch werd de situatie daarna alsnog veelvuldig besproken door de coureurs. Men ergert zich namelijk aan het feit dat er dit jaar wordt gewerkt met twee wedstrijdleiders. Niels Wittich en Eduardo Freitas wisselen de belangrijke rol af maar hebben wel allebei een andere interpretatie van het regelboek.

De gefrustreerde Vettel kan op begrip rekenen van zijn collega's. Vettels landgenoot en goede vriend Mick Schumacher snapt de keuze om weg te lopen volledig. De Haas-coureur is er duidelijk over bij Racefans: "Ik had het gevoel dat we telkens over hetzelfde bezig waren met de dingen die we besproken. Het duurde veel langer dat nodig was. Ik begrijp de reactie van Seb volledig. Ik denk dat er veel meer coureurs waren die het gevoel hadden dat ze de meeting misschien maar moesten verlaten."