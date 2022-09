Binotto heeft gemengde gevoelens: "Blij met de zege maar ik baal van de problemen van Carlos"

Het team van Ferrari lijkt weer terug te zijn in het wereldkampioenschap. De Italiaanse renstal won vandaag de tweede race op rij. In Oostenrijk was Charles Leclerc zeer snel in de race, de Monegask kon Red Bull-rivaal Max Verstappen vrij simpel voorbij steken. Toch was het niet alleen maar feest.

Naast Leclerc leek namelijk ook Carlos Sainz in staat om Verstappen voorbij te steken. De Spaanse Ferrari-coureur moest echter zijn pogingen staken toen hij snelheid verloor. Zijn motor was geploft en hij moest snel zijn brandende wagen verlaten. Ondertussen had Leclerc een paar probleempjes met zijn gaspedaal, de zege kwam echter niet in gevaar.

Belangrijk

Ferrari-teambaas Mattia Binotto was na afloop dan ook gelucht. De teambaas zag dat zijn team voor het tweede weekend op rij kon juichen en hij sprak zich uit bij Sky Sports: "Ik ben zeker heel erg blij. We hebben nu twee races op rij gewonnen, eerst in Silverstone en nu hier in Oostenrijk. Voor hen (Red Bull, red.) waren dit thuisraces. Het was voor ons belangrijk om terug te slaan na een paar races waar we niet konden winnen maar wel de potentie hadden."

Balen

Binotto had zelf echter ook wel door dat er het feestje niet volledig was. Sainz was immers uitgevallen en dat zorgt voor de nodige kopzorgen bij de Italiaanse renstal. Binotto baalt dan ook stevig van het zeer wisselvallige resultaat op de Red Bull Ring: "Ik ben blij met de zege maar ik baal over de problemen die we hadden bij Carlos. Het had vandaag namelijk een veel betere zondag kunnen zijn."