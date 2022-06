Hill haalt uit naar Piquet: "Weet niet zeker wat voor excuus voldoende is"

Gisteren ontstond er ophef omtrent een uitspraak van drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet. In een opgedoken interview uit november besprak de Braziliaan het incident tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton op Silverstone. Piquet verwees hier met het N-woord naar Hamilton en dat zorgde voor de ophef.

De Formule 1, Mercedes, de FIA, veel andere teams en coureurs en Lewis Hamilton zelf kwamen met statements naar buiten. De statements maakte allemaal duidelijk dat er geen ruimte is voor racistische uitspraken in de sport en in de Formule 1. Opvallend genoeg benoemde alleen Hamilton indirect Piquet. In de statements van de Formule 1 en de FIA ontbrak de naam van Piquet en sprak men alleen over racistische uitspraken.

Smaak

Piquet krijgt nu op zijn beurt te maken met veel kritiek. Veel coureurs en kenners spraken zich op social media al uit over het voorval. Enkelvoudig wereldkampioen en huidig Sky Sports-analist Damon Hill is nu de eerste die de naam van Piquet noemt. Hill spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ik had altijd al het idee dat Nelson een beetje een verworven smaak had. Ik vond niet echt een fijne smaak. Dit gaat nu over de streep. Zelfs als het gaat om een mogelijke verwarring tussen de Braziliaanse term en hoe het hier wordt opgevat, zelfs dan is het iets wat een excuses vereist."

Excuses

Hill is niet mals voor Piquet. De Brit leeft echter vooral mee met Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen strijdt al geruime tijd tegen racisme en discriminatie. Hamilton zorgde ervoor dat de Mercedes twee jaar lang zwart was en kwam met het initiatief om te knielen van de races. Hill: "Ik weet niet zeker wat voor soort excuus hier voldoende voor is. Het is echt heel erg verdrietig. Arme Lewis moet hier constant mee omgaan. Het heeft zijn ervaring als Formule 1-coureur misschien wel meer aangetast dan wij ooit kunnen begrijpen."