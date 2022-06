Horner geeft toe dat Masi een fout maakte in Abu Dhabi

Het team van Red Bull Racing verdedigt dit seizoen de wereldtitel van Max Verstappen. De Nederlander schreef vorig seizoen het wereldkampioenschap op zijn naam na een intense strijd met Lewis Hamilton. De strijd werd beslist in de laatste ronde van de laatste Grand Prix in Abu Dhabi. Dit gebeurde echter op een zeer controversiële wijze.

De manier waarop Verstappen zijn titel greep is inmiddels bij iedereen bekend. Uiteindelijk kostte de controversiële seizoensfinale wedstrijdleider Michael Masi de kop. Red Bull-teambaas Christian Horner is het niet eens met de manier waarop men omging met Masi, ook vraagt hij zich af hoe de wereld zou hebben gereageerd als niet Verstappen maar Hamilton op deze manier de titel had gepakt.

Fout

Horner deed zijn uitspraken bij Cambridge Union. De Brit besprak hier veel onderwerpen maar gaf wel toe dat Masi fout zat tijdens de seizoensfinale. Tijdens het gesprek gaf hij dit eerlijk toe: "Hij maakte één fout door niet alle gelapte auto's de kans te bieden om zich te unlappen. Volgens mij waren er drie auto's achteraan het veld die zichzelf niet konden unlappen. Dat was de enige fout."

Steun

De manier waarop men daarna omging met Masi was volgens Horner ook fout. De Brit ergerde zich aan de houding van de FIA, de werkgever van Masi. Horner is er heel erg duidelijk over: "Ik denk dat het zeer hard voor hem was om buiten te drogen te worden gehangen. Vooral dat het zo publiekelijk was. Dat vond ik ook van het getrol en de beledigingen die hij online ontving zonder dat hij echt support kreeg van de federatie."