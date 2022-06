Norris kijkt uit naar thuisrace op Silverstone: "Niets kan op tegen thuispubliek"

Aankomend weekend staat de Britse Grand Prix op het circuit van Silverstone op het programma. Voor George Russell, Lewis Hamilton, Lando Norris en meerdere teams is het de thuisrace. Voor Norris is het zeer speciaal aangezien hij voor zijn thuispubliek mag rijden in een Britse auto. Zijn team McLaren rijdt immers onder de Britse vlag.

Norris kijkt dan ook reikhalzend uit naar de race. De tribunes op Silverstone zullen bomvol zitten en er zullen dus ook veel Norris-fans aanwezig zijn. De getalenteerde Brit kan haast niet wachten en spreekt zich uit in een persbericht van McLaren: "Ik heb er veel zin in om weer te mogen afreizen naar mijn thuisrace in Silverstone. Alle Britse fans en de papaja-kleurige tribunes zijn enorm motiverend en geven het team een boost. Niets kan op tegen thuispubliek. Ik kijk ernaar uit en ik wil de sfeer proeven."

Norris wil zich in zijn thuisland eveneens herpakken na een zeer tegenvallende Canadese Grand Prix. In Montreal kwam hij na een mislukte pitstop slechts als vijftiende over de streep. Norris: "We hebben hard aan onze performance gewerkt sinds de race in Canada. We proberen als team te begrijpen wat er beter moet. We weten dat nu en we gaan er alles aan doen om de fans iets te geven om voor te juichen."