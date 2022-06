Horner duidelijk over zijn werk: "Ik ben meer een klassieke teambaas"

Het team van Red Bull Racing vocht vorig seizoen een stevig titelduel uit met Mercedes. Niet alleen coureurs Max Verstappen en Lewis Hamilton stonden lijnrecht tegenover elkaar, ook hun teambazen waren elkaars rivalen. Christian Horner en Toto Wolff zijn twee verschillende types en tijdens de titelstrijd botsten ze meermaals.

Dit seizoen is alles anders en heeft Mercedes het moeilijk. Horner en zijn manschappen vechten echter wederom een titelduel uit, ditmaal met Ferrari. De strijd met de Italiaanse renstal is totaal verschillend vergeleken met vorig seizoen. Horner speelt er als teambaas in ieder geval wederom een zeer belangrijke rol in het geheel.

Klassiek

De Brit liet zich interviewen door Cambridge Union en daar sprak hij zich uit over de invulling van zijn werk. Hij liet met een lach weten dat hij het iets anders aanpakt dan concullega Wolff: "Sommigen zijn alleen maar teambaas. Ik ben de teambaas en de CEO. Ik ben waarschijnlijk meer een klassieke teambaas zoals het vroeger was. Ik leid daadwerkelijk het bedrijf, ik zit aan de pitmuur, ben actief betrokken bij de strategie en ik stuur het team aan tijdens het weekend. In tegenstelling tot Toto Wolff die naast zijn perschef zit!"

De beste

Horner wil zichzelf niet teveel op de borst kloppen. De Britse Red Bull-teambaas ziet dat de baan van teambaas bij elk team anders wordt ingevuld. Hij wil dan ook geen collega aanwijzen als de beste teambaas van het startveld. Horner is er heel erg duidelijk over: "Het is niet aan mij om te zeggen wie de beste is en wie dat niet is. Iedereen is anders. Maar er zijn zeker wat interessante persoonlijkheden en concurrenten aanwezig op de grid."