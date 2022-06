Video: Häkkinen bestuurt wagen van Senna op Goodwood

Afgelopen weekend vond het Goodwood Festival of Speed plaats. Tijdens het speciale event kwamen meerdere bekende coureurs in actie en reden er veel historische auto's de welbekende heuvel op. Ook het team van McLaren was aanwezig en men koos ervoor om een legendarische coureur in een legendarische auto te laten rijden.

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was door het team ingevlogen voor enkele demorondjes. De Fin mocht rijden in een wel heel bijzondere auto. Häkkinen nam namelijk plaats achter het stuur van de MP4/5B, de wagen waarin Ayrton Senna successen beleefde. Het zorgde voor een bijzonder moment in Goodwood.