Horner waarschuwt voor inflatie: "Willen niet dat het WK eindigt in de rechtszaal"

In de Formule 1 werkt men sinds enkele jaren met een budgetplafond. De teams mogen niet meer dan dat vooraf vastgestelde budget uitgeven. Dit jaar staat het budgetplafond op 140 miljoen dollar. Niet alles valt onder het budgetplafond, het salaris van de coureurs is er bijvoorbeeld geen onderdeel van.

Het is voor de teams van belang om zich aan het budgetplafond te houden. Maar er zijn zorgen, in de huidige wereld is het budgetplafond volgens sommigen niet werkbaar. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner maakt zich bijvoorbeeld zeer veel zorgen. De Brit vreest de wereldwijde inflatie en ziet een effect op bijvoorbeeld zijn personeel, goederen en onderdelen.

Rechtszaal

Horner luidt dan ook de noodklok. De Red Bull-teambaas vreest dat het huidige budgetplafond niet werkbaar is op dit moment. Hij roept de FIA op om actie te ondernemen en spreekt zijn zorgen uit bij Sky Sports: "Vermoedelijk zal ongeveer de helft van de teams boven het budgetplafond uitkomen aan het einde van het jaar, als het zo doorgaat. Misschien worden het er zelfs meer. We willen niet dat het wereldkampioenschap eindigt in de rechtszaal of in Parijs bij de FIA. We hebben dit jaar nog zes maanden en we moeten ingrijpen."

Ontslaan

De Red Bull-teambaas denkt dat het huidige budgetplafond zelfs voor een personeelsprobleem kan zorgen. Horner probeert met dit voorbeeld zijn zorgwekkende boodschap kracht bij te zetten: "De topteams moeten dan af van zo'n 200 of 300 mensen om in de buurt te komen van het budget. Is dat nou de juiste manier? We moeten een oplossing zoeken want niemand kan dit voorspellen. We hebben tijdens de pandemie het budgetplafond met 35 miljoen dollar verlaagd. Niemand had deze problemen kunnen zien aankomen."