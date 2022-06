Duel Verstappen en Sainz stemt Pirelli tevreden: "Eerste doelstelling bereikt"

Afgelopen weekend deed Carlos Sainz er in Canada alles aan om Max Verstappen te passeren. In de slotfase van de race waren de twee in een fel duel verwikkeld om de leidende positie. Verstappen kon de koppositie relatief simpel vasthouden en sleepte de zege binnen. Sainz moest genoegen nemen met de tweede plaats.

Het duel stond niet op zichzelf, dit seizoen zag men meermaals van dit soort gevechten in de sport. Het is een gevolg van de nieuwe reglementen die dit jaar zijn ingegaan. De wagens zijn compleet verschillend vergeleken met vorig jaar en ook de banden zijn compleet nieuw. Het lijkt erop dat de nieuwe banden tevens hebben meegespeeld in het duel tussen Sainz en Verstappen.

Close racing

Bij bandenleverancier Pirelli is men zeer trots op het duel tussen Verstappen en Sainz. Volgens Pirelli-topman Mario Isola kwam dit mede door de nieuwe banden. Isola spreekt zich uit tegenover Motorsport.com: "Ik vind het belangrijk dat we deze race iets zagen wat we close racing noemen. Het was een van de doelstellingen om dit jaar close racing te hebben, geen inhaalacties door puur en alleen de DRS of andere systemen. We wilden de coureurs echt de kans bieden om te pushen en te vechten."

Doelstelling

Isola zag tot zijn tevredenheid dat er veel duels waren tijdens de eerste races van het seizoen. Ook in Canada was er weer veel close racing en Isola zag het voor zijn ogen gebeuren: "Het is precies wat er gebeurde met Max en Carlos. Maar het gebeurde ook verder naar achteren met de Alpines, Leclerc en nog veel andere auto's. Dat betekent dus dat de banden dit mogelijk maken samen met de pakketten van de auto's. Het is goed dat dit gebeurt. We weten dat we ons voor de toekomst kunnen verbeteren en we werken al aan de banden voor volgend seizoen. De eerste doelstelling is bereikt en dat is heel belangrijk."