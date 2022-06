Binotto waarschuwt concurrentie: "Leclerc heeft een verse motor"

Max Verstappen kon in Canada zijn voorsprong in het wereldkampioenschap uitbreiden. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur profiteerde optimaal van de pech van de concurrentie. Zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc startte de race immers vanaf de laatste startrij nadat hij twee gridstraffen had gekregen na een motorwissel.

Op de vrijdag werd bekend dat Leclerc tien plaatsen naar achter zou worden geplaatst op de grid. Tijdens de derde vrije training op zaterdag werd bekend dat Ferrari nog meer motoronderdelen zou wisselen, hierop kreeg Leclerc nog een gridstraf. De motorwissel was een gevolg van Leclercs uitvalbeurt in Azerbeidzjan. In de straten van Bakoe plofte zijn motor en dat was zeker niet het eerste motorprobleem van het seizoen.

Bewust

De gridstraf hing daarna in de lucht maar toch maakte Ferrari het relatief laat in het weekend wereldkundig. Volgens teambaas Mattia Binotto wist Leclerc het nieuws al wat langer. Tegenover de internationale media sprak Binotto zich uit: "We hadden al snel na Bakoe besloten dat we de motor gingen wisselen. Het was dus iets waarvan hij zich al enkele dagen van bewust was. Hij had tijd om het te verwerken. Hij concentreerde zich op het weekend met de wetenschap dat hij achteraan zou starten. Zelfs de trainingen waren gericht op runs met veel brandstof."

Waarschuwing

Binotto is zich ervan bewust dat een inhaalrace voor frustratie kan zorgen bij een coureur. Leclerc maakte de schade enigszins goed door in de slotfase naar voren te komen en als vijfde te finishen. Met zijn frisse motor kan de Monegask nu ieder geval weer de degens kruisen met Verstappen. Binotto deelt een waarschuwing voor de concurrentie: "We hebben een verse motor voor de komende races en we hebben nog vier races tot de zomerstop. Die kunnen belangrijk zijn omdat Leclerc kan aanvallen. Laten we proberen punten terug te pakken op Red Bull."