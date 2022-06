Norris kiest geen kant in porpoising-discussie: "Veiligheid staat voorop"

Afgelopen weekend draaide het in de Formule 1 maar om één begrip: Porpoising. Het gehobbel is al het gehele seizoen een punt van discussie maar voorafgaand het Canadese Grand Prix-weekend besloot de FIA in te grijpen. De autosportfederatie deelde een statement waarin stond dat er maatregelen komen om porpoising tegen te gaan.

De aankondiging van maatregelen volgde nadat er klachten kwamen van teams en coureurs in Azerbeidzjan. Vooral bij het team van Mercedes waren de klachten zeer hevig. Coureurs Lewis Hamilton en George Russell klaagden over fysieke ongemakken en gevaarlijke situaties. Bij het team van Red Bull Racing was men dan weer van mening dat er helemaal geen ingrepen nodig zijn.

Veiligheid

Bij de andere teams en coureurs zijn de meningen verdeeld. Ook Lando Norris twijfelt, de Britse McLaren-coureur beschrijft zijn gevoel in zijn column voor The Telegraph: "De waarheid is dat wij niet zoveel last hebben van porpoising. We roepen dat ook niet om verandering. Maar veiligheid staat voorop. Als er echt een gevaar is waar coureurs langdurig last van hebben of dat ze focus verliezen en crashen, dan moet er iets gebeuren. Ik begrijp allebei de kanten."

Bekritiseren

Norris ziet dat de teams van Red Bull en Ferrari veel minder bezig zijn met het najagen van porpoising-maatregelen. De McLaren-coureur begrijpt de situatie: "De twee topteams hebben de regels overduidelijk beter geïnterpreteerd dan de rest. Ik begrijp dus wel dat ze tegen regelwijzingen halverwege het seizoen zijn. Maar op hetzelfde moment, zonder dat ik echt veel last heb van porpoising, wil ik niemand bekritiseren. Veiligheid moet voorop staan. Alhoewel ik nu geen last heb van dit probleem zijn deze regels wel voor de lange termijn."