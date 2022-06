Stewart adviseert Hamilton: "Denk dat het tijd is om af te treden"

Lewis Hamilton duelleerde vorig seizoen nog met Max Verstappen om de wereldtitel. Dit seizoen is alles echter anders en heeft Hamilton het vooral lastig. De Britse Mercedes-coureur worstelt met zijn wagen, die is lang niet zo goed als in de voorgaande jaren. Afgelopen weekend ging het wat beter maar de twijfel is nog niet weg.

Ook over Hamiltons toekomst bestaat nog veel twijfel. Men vraagt zich namelijk af of de Brit het wel ziet zitten om in de komende jaren te strijden in het middenveld. Hamilton heeft in zijn loopbaan veel records gebroken maar steeds vaker vraagt men zich af of de Brit überhaupt in de positie gaat komen om een recordbrekende achtste titel te pakken.

Fantastisch

Iemand die denkt dat Hamilton beter kan stoppen is Sir Jackie Stewart. De Schotse Formule 1-legende deelt in de podcast The Convex Conversation eerst zijn complimenten: " Hij heeft het fantastisch gedaan. Hij is van bescheiden afkomst. Zijn vader had vier of vijf baantjes om zijn kartloopbaan te bekostigen. Toen werd hij opgepikt door Ron Dennis omdat hij goed kon karten. Dennis bracht hem bij McLaren in de Formule 1 en hij won races. Hij heeft heel erg veel talent. Toen hij vertrok was dat zijn keuze. Het was de keuze van Hamilton om naar Mercedes te gaan omdat hij de potentie zag."

Aftreden

Nu is de situatie bij Mercedes compleet anders dan in de eerdere jaren. Stewart ziet het ook gebeuren en hij heeft dan ook een advies voor Hamilton: "Nu heeft hij meer moeite omdat hij een nieuwe teamgenoot heeft die sneller is dan hij in de kwalificaties. Dat is voor hem lastig om mee om te gaan. Maar ik denk dat het tijd is om af te treden. Hij heeft muziek, hij heeft cultuur. Hij is dol op kleding en hij zou perfect in die wereld passen. Ik weet zeker dat hij heel succesvol zal zijn want hij heeft op een eerlijke manier veel geld binnen gehaald. Hij is een van de beste van zijn tijd."