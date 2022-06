Horner onder de indruk van Verstappen: "Hij is heel goed als hij onder druk staat"

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won afgelopen weekend de Canadese Grand Prix en dat was alweer zijn zesde overwinning van het seizoen. Zijn voorsprong in het wereldkampioenschap is inmiddels ook al zeer fors en hij maakt een sterke indruk.

In Canada mocht hij dus weer juichen maar hij kreeg het zeker niet cadeau. Hij begon de race vanaf de pole position maar na de laatste Safety Car-fase wisselde Ferrari-coureur Carlos Sainz snel van banden. De Spanjaard zette de druk er vol op en Verstappen moest alles geven wat hij in zich had. Hij slaagde met vlag en wimpel, dat was aanleiding tot applaus.

Ook Verstappens teambaas Christian Horner was enorm onder de indruk van de prestatie van zijn kopman. De Red Bull-teambaas wilde tegenover de internationale media niet stellen dat Verstappen steeds beter werd: "Dat is makkelijk om te zeggen. Maar hij reed vorig seizoen ook al een aantal geweldige races waarin hij onder enorme druk stond. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan races zoals in Austin. Hij is gewoon heel erg goed als hij onder druk staat. Dat zagen we dit seizoen ook al vaker, bijvoorbeeld in Miami. Hij heeft nu meer ervaring en is in mijn mening dan ook een hele complete coureur."