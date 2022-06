Russell had meer verwacht van Perez en Leclerc

George Russell hield afgelopen weekend in Canada zijn consistente reeks in stand. De Britse Mercedes-coureur kwam als vierde over de streep in Montreal en eindigde daarmee weer in de top vijf. Russell deed dat ook in alle andere races van het huidige seizoen. Wel moest hij in Canada teamgenoot Lewis Hamilton voorlaten.

Russell moest een aardige inhaalrace rijden nadat zijn dappere gok voor slicks in de kwalificatie verkeerd uitpakte. Hij begon de race vanaf de achtste plaats en vocht zichzelf snel naar voren. Hij leek haast moeiteloos de concurrentie in het middenveld te passeren in Canada, iets wat hij zelf had zien aankomen.

Zorgen

Na afloop van de race deelde Russell namelijk dat zijn verwachtingen van voorafgaand de race maar waren uitgekomen. De Brit had namelijk gerekend op de concurrentie van Red Bull Racing-coureur Sergio Perez en Ferrari-coureur Charles Leclerc. Tegenover de internationale media spreekt Russell zich uit: "We wisten wel dat we voor de wagens van Haas en Alpine konden finishen. We maakten ons zorgen over Leclerc en Perez. Ik ben om eerlijk te zijn wel verrast door hun gebrek aan voortgang. Zeker na de laatste safety car."

Snelheid

Mercedes moet al het gehele seizoen flink wat achterstand toestaan op Ferrari en Red Bull maar in Canada zag Russell dat de verhoudingen iets anders lagen. De Brit was blij met zijn bevindingen maar toonde zich wel realistisch: "Onze snelheid zat zeker het dichtstbij Ferrari en Red Bull tot nu toe in dit seizoen. We nemen deze positieve punten gewoon mee naar huis maar onze prestaties zijn zeker nog lang niet waar we willen zijn."