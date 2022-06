Russell geeft bijzondere reeks in Canada een vervolg

George Russell is bezig aan een sterk eerste seizoen in Mercedes dienst. De Britse coureur weet dat de wagen dit seizoen nog niet in staat is om te vechten voor de zeges maar toch komt hij sterk voor de dag. Afgelopen weekend kwam hij in Canada als vierde over de streep en daarmee behield hij zijn consistente reeks.

Russell stond voorheen bekend als 'Mr Saturday' maar is inmiddels uitgegroeid tot 'Mr Consistency'. Russell eindige dit seizoen tot nu toe in elke race in de top vijf. In Australië, Spanje en Azerbeidzjan kwam hij als derde over de streep, zijn beste resultaat van dit seizoen. De consistente prestaties zorgen ervoor dat Russell momenteel vierde staat in het wereldkampioenschap met 111 punten.