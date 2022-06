Verstappen had de race liever anders gezien: "Ik had liever aangevallen"

Regerend Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen heeft de race in Canada gewonnen. Na een intens gevecht met Ferrari-coureur Carlos Sainz, trok Verstappen aan het langste einde.

Red Bull koos om Verstappen al vroeg in de race naar binnen te halen voor vers rubber, waar Ferrari met Sainz niet voor koos. Het was niet de voorgenomen tactiek van Red Bull, maar de virtuele Safety Car gooide de tactiek om. Zijn teamgenoot Sergio Perez was de oorzaak voor de vroege VSC.

Rondom rondje 50 kwam de veiligheidsauto naar buiten, na een crash van Yuki Tsunoda. Verstappen had daarvoor net gestopt voor nieuwe banden, terwijl zijn concurrent Sainz wel van de gelegenheid gebruikt maakte. Toen de twee los werden gelaten in de 55 ronde, was het nek aan nek. Na de race zei de Nederlander: : De Safety Car hielp niet. Ik denk dat ze over het algemeen erg snel waren in de race, het zou moeilijk zijn geweest om dat gat te dichten, zelfs op versere banden. Ik gaf alles wat ik had en hij deed hetzelfde. Hij bleef maar pushen. De laatste paar ronden waren erg leuk.”

“Over het algemeen was Ferrari erg sterk in de race en het zou moeilijk zijn geweest om in te halen. Ik had liever aangevallen dan verdedigd, maar uiteindelijk is het gelukt", zo maakte hij zijn gesprek af tegen F1 TV.

Verstappen heeft met deze overwinning het gat op zijn concurrentie vergroot.